Der Tropensturm "Kompasu", der auf den Philippinen "Maring" genannt wird, war laut örtlichem Wetteramt mit Böen bis 125 Kilometern pro Stunde vor allem über den Norden des südostasiatischen Inselstaates gezogen. Die Behörde warnte wegen heftiger Regenfälle in der Region vor weiteren Überschwemmungen und möglichen Erdrutschen. "Kompasu" werde voraussichtlich noch am Dienstag von den Philippinen in Richtung Hainan in China ziehen, hieß es.