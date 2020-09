Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die Reform des Schulkantinen-Essens von Ex-First-Lady Michelle Obama aufweichen. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag präsentierte Landwirtschaftsminister Sonny Perdue am Freitag in Washington Vorschläge für neue Speisepläne an US-Schulen. Demnach soll weiterhin sichergestellt werden, dass Kinder gesunde und schmackhafte Mahlzeiten bekommen. Grund für die Änderung sei die anhaltende Verschwendung von Lebensmitteln in den Bildungseinrichtungen. Deswegen sei "mehr Flexibilität und gesunder Menschenverstand" nötig.