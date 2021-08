Ein aus München kommender Expresszug ist in Tschechien mit einem Personenzug zusammengestoßen. Zwei Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf die Rettungskräfte. "Wir können bestätigen, dass zwei Menschen am Unglücksort gestorben sind", sagte die tschechische Polizei im Onlinedienst Twitter. 38 Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen seien in einem kritischen Zustand.