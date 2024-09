Fast 40 Jahre nach Tschernobyl: Pilze teils noch belastet

Fast 40 Jahre nach Tschernobyl : Wildpilze teils noch radioaktiv belastet

10.09.2024 | 20:44 |

Fast 40 Jahre nach der Tschernobyl-Katastrophe können Wildpilze in einigen Regionen erhöhte Werte an radioaktivem Cäsium-137 aufweisen. Ein Verzehr in Maßen gilt als unbedenklich.