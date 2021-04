Weltweit wurden im Jahr 2018 nur rund zehn Prozent der Elektrizität und damit rund fünf Prozent des Primärenergieverbrauchs mit Atom-Strom gedeckt. Dazu sind nach Angaben der Internationalen Atomenergieorganisation weltweit 442 Atomkraftwerke in Betrieb. "In Betrieb" bedeutet hier allerdings lediglich, dass die Anlagen grundsätzlich zur Stromerzeugung zur Verfügung stehen. Einige Anlagen stehen aber zum Teil schon seit Jahren still, ohne Strom zu produzieren. So listet der "World Nuclear Industry Status Report" für Februar 2020 immerhin 27 Atomkraftwerke als langfristig abgeschaltet, das heißt für mehr als zwölf Monate. In Deutschland lieferten die Atomkraftwerke 2019 noch rund zwölf Prozent der Brutto-Stromerzeugung, die erneuerbaren Energien hingegen gut 40 Prozent. (Quelle: Öko-Institut)