Waldbrände in Tschernobyl.

Quelle: Yaroslav Yemelianenko/AP/dpa/Archiv

Feuerwehrleute haben die Waldbrände um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine weiter nicht unter Kontrolle. Mit Unterstützung von Flugzeugen und Hubschraubern kämpfen über 300 Einsatzkräfte gegen die Flammen, teilte der Katastrophenschutz mit. Die Grenzwerte für radioaktive Strahlung seien in den angrenzenden besiedelten Gebieten nicht überschritten worden, versicherte die Zonenverwaltung.



Zum aktuellen Ausmaß der Brände machen die Behörden keine Angaben. Die Feuer waren am letzten Samstag ausgebrochen.