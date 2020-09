Ein Waldbrand in der Nähe des ehemaligen Kernkraftwerkes Tschernobyl hat die Radioaktivität in der Gegend steigen lassen. Das Feuer wüte in der Sperrzone um Tschernobyl auf einer Fläche von rund 100 Hektar, teilte die ukrainische Umweltbehörde am Sonntag mit. Die Radioaktivitätswerte im Zentrum seien erhöht.