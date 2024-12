Lehren aus Tsunami 2004: So kann man die Folgen abschwächen

... leitet die Krisen- und Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität in Berlin. In den vergangenen Jahren widmet er sich in seiner Forschung auch dem Tsunami von 2004.



Als Leiter eines Teilprojektes im deutsch-indonesischen Forschungsprojekt „Tsunami-Risk“ beschäftigt sich Voss mit der Frage, wie Tsunami-Frühwarnsysteme verbessert werden können.