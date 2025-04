Erdbeben in Istanbul: Stärke 6,2 gemessen

Eine Reihe von Erdbeben hat die Millionenmetropole Istanbul in der Türkei erschüttert. Laut dem Katastrophendienst Afad hatte das bisher heftigste Beben eine Stärke von 6,2. Menschen in der Stadt verließen Häuser und Wohnungen nach dem etwa im Zentrum der Stadt deutlich spürbaren Beben.

Menschen rennen aus Angst auf die Straßen

In Istanbul rannten Menschen auf die Straße. Das Beben war in den umliegenden Provinzen zu spüren, wie der Innenminister im Onlinedienst X erklärte.

Ein von einem schweren Nachbeben gefolgtes Beben der Stärke 7,8 hatte am 6. Februar 2023 in der Türkei und im benachbarten Syrien Verwüstung angerichtet. Mehr als 53.000 Menschen kamen in der Türkei ums Leben. In elf südlichen und südöstlichen Provinzen wurden Hunderttausende Gebäude zerstört. Weitere 6.000 Menschen kamen in den nördlichen Teilen Syriens zu Tode.