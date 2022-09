Lindenbergs Karriere begann am Schlagzeug. Geboren 1946 in Gronau trat er zunächst in Nordrhein-Westfalen in Jazz-Bands auf. Schnell zog es den jungen Udo nach Hamburg, wo er in den 70er Jahren mit dem deutschen Komiker Otto Waalkes in einer Wohngemeinschaft an der Alster wohnte. Auf St. Pauli trat er erstmals mit seinem "Panikorchester" auf.