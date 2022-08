Afghanistan und Pakistan : Dutzende Tote bei Überschwemmungen

In einer Regierungsmitteilung vom Sonntag hieß es, Erdrutsche und Überschwemmungen in Himachal Pradesh hätten in den vergangenen drei Tagen mindestens 36 Menschen getötet. Hunderte waren in Hilfslagern untergebracht. Im benachbarten Uttarakhand starben bei einer Reihe schwerer Wolkenbrüche am Samstag vier Menschen, 13 weitere wurden vermisst, nachdem Flusse über die Ufer traten und Häuser mit sich rissen. Evakuierungseinsätze liefen in beiden Bundesstaaten.