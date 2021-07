Würden alle Menschen so wirtschaften wie in den USA, bräuchte es sogar fünf Erden. Das hat vielfältige Folgen für die Umwelt. So wurde etwa mehr Kohlendioxid ausgestoßen als Wälder und Ozeane absorbieren können. Die anfallenden Müllberge können nicht so schnell beseitigt werden, so dass beispielsweise die Meere zu Abfallhalden werden. Zudem wird intensiver gefischt als sich die Bestände erholen können. Und es werden mehr Bäume gefällt als nachwachsen.