In dem Bericht ist nicht mehr von Ufos, also "unbekannten Flugobjekten", sondern von "UAP"-Objekten die Rede: "Unidentified Aerial Phenomenon". Erwartet wird eine umfangreiche Aufstellung und Analyse von rund 120 "UAP"-Sichtungen aus den vergangenen zwanzig Jahren. Die gesichteten Objekte seien weder auf das US-Militär noch auf staatliche US-Technologie zurückzuführen, zitierte die "New York Times" anonyme Regierungsbeamte, die mit dem Inhalt des Berichts vertraut sind.