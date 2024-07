UFO-Meldestelle: "UFOs kommen meistens bei gutem Wetter"

Das Telefon klingelt in Hansjürgen Köhlers Meldestelle im hessischen Odenwald an einem durchschnittlichen Tag zwischen zwei- und viermal. Dran sind immer Menschen, die etwas am Himmel beobachtet haben, was sie nicht zuordnen können: seltsame Bewegungen, Lichtphänomene oder ein Objekt am Abendhimmel, das da scheinbar nicht hingehört.