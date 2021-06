Von Ufos - Unidentified flying objects - war in dem am Freitag veröffentlichten Bericht zwar offiziell nicht die Rede. Stattdessen werden sie UAPs genannt - Unidentified Aerial Phenomena - was sich grob als "nicht identifizierte Luft-Phänomene" übersetzen lässt. Klingt weniger nach Science-Fiction, meint aber im Prinzip das gleiche.