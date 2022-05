In den vergangenen Jahren kam es in der Ukraine zu großen Masern-Ausbrüchen. Nach Zahlen der WHO wurden 2019 57.282 Fälle von Masern gemeldet, 2018 waren es 53.219. In Deutschland waren es im selben Zeitraum 514 bzw. 543 Fälle.



Gleichzeitig nahm in der Ukraine die Masernimpfquote (zwei von zwei vorgesehenen Impfdosen) zwischen 2019 und 2020 von 92 Prozent auf 82 Prozent ab. Für die gesunkene Impfrate gab es mehrere Gründe, wobei neben Versäumnissen in der Gesundheitspolitik auch gezielte Desinformationenskampagnen von Impfgegnern eine wichtige Rolle spielen.



Als Voraussetzung für eine dauerhafte Herdenimmunität gegen Masern wird eine Mindestimpfquote von 95 Prozent angesehen. Auch Deutschland erreicht diese Quote nicht ganz: 2020 waren laut WHO hierzulande 93 Prozent vollständig gegen Masern geimpft.



Quelle: WHO, Bundeszentrale für politische Bildung