Die Kultusministerkonferenz (KMK) gab die Zahl der an den Schulen in Deutschland angemeldeten geflüchteten Schüler aus der Ukraine am Donnerstag mit 193.141 an, 2.242 mehr als in der Vorwoche. Die Länder melden die Zahlen wöchentlich an die KMK.



Die meisten Schüler sind bisher untergekommen in:



Nordrhein-Westfalen: 36.558

Bayern: 29.014

Baden-Württemberg: 26.573