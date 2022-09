Bürgerbefragung : Die Mehrheit hält Staat für überfordert

Nicht einmal jeder Dritte in Deutschland hält den Staat - einer neuen Umfrage zufolge - derzeit für fähig, seine Aufgaben zu erfüllen. Deutliche Anteile der Bevölkerung sehen den Staat überfordert in den Bereichen Energie und Klimaschutz. Das zeigt eine am Donnerstag in Berlin präsentierte Bürgerbefragung des Beamtenbunds dbb. Das Institut Forsa erhebt jährlich für den dbb Daten zum Vertrauen in Staat und öffentlichen Dienst.