Das bedeutet, dass Verbindungen in Zukunft weniger geklebt und geschäumt, sondern gesteckt und geschraubt werden müssen, damit Gebäude sortenrein wieder auseinander genommen werden können: "Wir müssen uns besinnen darauf, Konstruktionsdetails so zu entwerfen, zu planen und zu bauen, dass es hinterher möglich ist, das Material oder den Bauteil wieder aus dem Bau herauszunehmen, ohne dass ich Anhaftungen von irgendetwas anderem habe", so Hebel. Nur so ließe sich eine echte Kreislaufwirtschaft erreichen.