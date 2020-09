Gewinner des Deutschen Umweltpreises: Ottmar Edenhofer (oben links), Martin Sorg (oben rechts) und die Geschwister Annika und Hugo Sebastian Trappman

Quelle: dpa

Einen Ehrenpreis von 10.000 Euro bekommt der Insektenforscher Martin Sorg aus Krefeld. Er sei maßgeblich an Untersuchungen beteiligt gewesen, die vor dem Verlust der Artenvielfalt warnten, teilte die Jury der DBU mit. Die Preise sollen nach derzeitiger Planung am 25. Oktober in Hannover von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht werden.



Der Ökonom Ottmar Edenhofer erhalte den Preis unter anderem, weil er mit seinem Vorschlag einer CO2-Bepreisung erheblich zur Einigung der Bundesregierung auf das Klimapaket beigetragen habe, hieß es von der Bundesstiftung. Er sei einer der weltweit einflussreichsten Pioniere der Ökonomie des Klimawandels.



Edehofer, der auch Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change ist, habe es geschafft, über den wirtschaftlichen Denkansatz Lösungen gegen den Klimawandel anzubieten, sagte Bonde.