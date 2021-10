Der Bundespräsident verwies auf die Flutkatastrophe im Ahrtal und an der Erft, die eine ganze Region verwüstet und fast 200 Menschen das Leben gekostet habe. Nicht nur diese Katastrophe in Deutschland, auch die verheerenden Regenfälle in Mitteleuropa, die sengende Hitze und Waldbrände rund um das Mittelmeer hätten gezeigt, dass die Folgen des Klimawandels "auch bei uns in Europa angekommen" seien.