Die Klimaforscherin Ndoni Mcunu setzt sich dafür ein, dass die afrikanische Perspektive mehr Gehör findet.

Quelle: privat

Ndoni Mcunu ist Agrarwissenschaftlerin und erforscht, was Bauern dem Klimawandel entgegensetzen können. Dabei stellt sie fest, dass Umweltschutz bei vielen mit einem Stigma behaftet ist.



"Das liegt auch daran, dass es in der Klimaschutz-Debatte an afrikanischen Stimmen fehlt, die Diskussion also aus einer eher westlichen Perspektive geführt wird, obwohl Klimawandel ein globales Problem ist", sagt Mcunu.