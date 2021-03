Zusätzlich verschlimmert werde die Lage, weil die Regierung Tanker mit Treibstoff am Einlaufen in den Hafen von Hudeida hindere, der von den Huthis kontrolliert wird, sagte Griffiths. Diese seit Januar anhaltende Blockade habe die Preise für Nahrungsmittel und andere Güter in die Höhe getrieben.