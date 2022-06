Unesco-Welterbetag : Welterbestätten öffnen ihre Pforten

Zum Unesco-Welterbetag öffnen am heutigen Sonntag die Welterbestätten in Deutschland ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Mit rund 250 Sonderführungen, Ausstellungen, Konzerten, Podiumsdiskussionen, digitalen Angeboten und Mitmachaktionen stünden in diesem Jahr so viele Veranstaltungen auf dem Programm wie noch nie, kündigte die Deutsche Unesco-Kommission an.