Ein Polizeiwagen sperrt die Zufahrt zum Bahnhof Zoo.

Quelle: Paul Zinken/dpa-zb-zentralbild/dpa

Nach dem Unfall am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin, bei dem ein 24-Jähriger mit einem Geländewagen in eine Menschengruppe fuhr, ermittelt die Kriminalpolizei. Der Verdacht: versuchter Totschlag und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.



Der Mann war mit dem Geländewagen auf den Gehweg am Berliner Hardenbergplatz gefahren und mit mehreren Menschen zusammengestoßen. Einer der Verletzten schwebte am Sonntagnachmittag laut Polizei in Lebensgefahr. Bundespolizisten nahmen den 24-Jährigen sofort fest.