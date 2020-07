Die iranische Atomenergieorganisation hatte bereits zuvor erklärt, dass bei dem Unfall in einer Halle am Donnerstag keine Menschen zu Schaden gekommen seien und auch keine radioaktive Strahlung ausgetreten sei. In der Halle habe sich kein nukleares Material befunden. An der Halle hatten den Angaben zufolge Bauarbeiten stattgefunden. Von der iranischen Atomenergieorganisation sowie dem Staatsfernsehen verbreitete Bilder deuteten darauf hin, dass in der Halle ein Feuer ausgebrochen war.