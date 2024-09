Tote Schülerinnen in Toskana: Unfallfahrerin sagt aus

Mit hoher Geschwindigkeit raste ein Auto in der Toskana in eine Fußgängergruppe. Die 44-jährige Autofahrerin überfuhr dabei zwei deutsche Schülerinnen auf Klassenfahrt.

Nach dem Tod zweier deutscher Schülerinnen bei einer Klassenfahrt in die Toskana kann sich die Fahrerin des Unfallwagens nach eigener Aussage an nichts mehr erinnern. Die 44-Jährige berief sich bei ihrer Vernehmung durch die italienischen Behörden in der Stadt Lucca auf Gedächtnislücken.