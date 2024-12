Unicef prämiert die Fotos des Jahres 2024

... porträtierte in ihrer Arbeit "Portraits of the survivors" einige Wochen nach dem Überfall der Hamas israelische Kinder. Sie waren nach der Vertreibung aus ihren Häusern in Hotels oder provisorischen Unterkünften untergebracht. Eines davon ist der achtjährige Stav. Der Junge ist einer der Überlebenden des Überfalls der Hamas am 7. Oktober 2023 auf die Siedlung des Moschav Netiv HaAsara. Aufgenommen wurde das Bild am 22. Oktober 2023 in einem Hotel im Kibbuz Maale HaHamisha.



Quelle: Unicef