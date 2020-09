Die Lebenszufriedenheit deutscher Kinder ist einer Unicef-Studie zufolge geringer als in anderen Industrieländern. Demnach geben 75 Prozent der Kinder hierzulande an, mit ihrem Leben sehr zufrieden zu sein. In den Niederlanden sind es 90, in der Schweiz 82, in Frankreich 80, so das Kinderhilfswerk.