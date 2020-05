Tatsächlich bröckeln die Mauern der ultraorthodoxen Gemeinden in den USA, in Europa und auch in Israel. Mehr als zehn Prozent der Kinder, die in Sekten wie der Satmar-Gemeinde aufwachsen, steigen nach aktuellen Schätzungen aus. Ihre Geschichten ähneln der von Esty, manche verlaufen nicht so gut.