Oldenburg: Profit mit Unterkünften für Geflüchtete?

Als Artem Abdulaiev und Mykhaylo Rakosiy vor dem Krieg in der Ukraine nach Oldenburg flohen, hatten sie vor allem einen Wunsch: in Deutschland ein menschenwürdiges Leben zu führen - abseits von Bomben und Zerstörung.

Mykhaylo Rakosiy verließ mit Mutter und Schwester Saporischja. Ende 2022 zogen sie in ein Haus, das der Verein "Oldenburg hilft" angemietet hatte und an die Ukrainer zwischenvermietete. Auf den ersten Blick wirkte das Haus schön, doch die erste Woche lebten sie ohne Heizung, erzählt Rakosiy ZDF frontal : "Draußen war Winter, es war Dezember und sehr kalt. Wir fanden einen Ofen und Holz in der Küche."

Wir zogen uns warm an, konnten nachts aber nicht schlafen, weil es so kalt war.

Verein "Oldenburg hilft" mietete Dutzende Immobilien an

Zu dritt schliefen sie die ersten Monate in einem etwa 17 Quadratmeter großen Zimmer. Für 925 Euro - bezahlt von Jobcenter und Sozialamt. Nach und nach zogen immer mehr Familien in das Einfamilienhaus. In einem Brandbrief warnte sogar die Eigentümerin des Hauses im Oktober 2023: "13 einander fremde Menschen können nicht gleichzeitig und längerfristig in dem Haus untergebracht werden, wenn sie mit genug Privatsphäre würdig miteinander leben sollen".