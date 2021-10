In diesen Regionen sind große Regenmengen zwar nicht ungewöhnlich, aber was da am Montag innerhalb weniger Stunden vom Himmel fiel, war wirklich "epochal", wie es der Deutsche Wetterdienst ausdrückt. In Ligurien fielen verbreitet 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter, an einzelnen Orten noch sehr viel mehr.