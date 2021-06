Chaos nach schweren Unwettern in Deutschland

Auch am Sonntag werden vor allem in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis zu den Alpen mehr oder weniger starke Gewitter erwartet: "Am gefährlichsten wird es vermutlich im Südosten Deuschlands, am Nachmittag vor allem in Bayern. Dort sind Gewitter mit Starkregen zu erwarten. Am Montag ist der Schwerpunkt auch eher Süddeutschland. Wobei aber die Gewitter nicht mehr die Intensität haben werden, wie wir das am Wochenende erlebt haben", sagt Dieter Bayer vom ZDF-Wetter-Team.