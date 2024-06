Vereinzelt schwere Sturmböen: Keine größeren Unwetterschäden

Insgesamt zählten die Einsatzkräfte von Mitternacht bis in den Sonntagmorgen 266 Notrufe. Tenor der Polizei in Baden-Württemberg , Rheinland-Pfalz, Thüringen Sachsen und Sachsen-Anhalt : Es sei nicht so schlimm wie befürchtet gewesen. Einsätze habe es vor allem gegeben wegen umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste, teilte zum Beispiel die Polizei in Mainz, Kaiserslautern, Trier und Koblenz mit. Von zumeist kleinen Einsätzen sprachen die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen