Regen und Hochwassergefahr: Wie schwer werden die Unwetter?

In Deutschland sind die Regenmengen in den genannten Regionen kritisch. Obwohl es sich um Gebiete handelt, die öfter mit Dauerregenlagen zu tun haben, treten Bäche und kleinere Flüsse schnell über ihre Ufer. Über einen längeren Zeitraum problematisch wird aber auch das in den nächsten Tagen eintretende Hochwasser an größeren Flüssen.