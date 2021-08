Der Krisenstab im Katastrophengebiet an der Ahr (Rheinland-Pfalz) hatte wegen der vorhergesagten Gewitter mit Starkregen zwar Warnungen an die Bevölkerung und Notunterkünfte vorbereitet, sah aber keine größere Gefahr. Das sagte der Leiter des Krisenstabs, Thomas Linnertz, in Bad Neuenahr-Ahrweiler.