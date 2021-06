Auch in Baden-Württemberg kam es zu starken Unwettern. Vor allem in Ulm sowie im Alb-Donau-Kreis wurden Einsatzkräfte in Atem gehalten. Insgesamt seien sie am Montagabend und in der Nacht zum Sonntag mehr als 500 Mal ausgerückt, teilte die Feuerwehr Ulm am Dienstagmorgen mit.