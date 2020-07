In Japan gehen die Rettungsarbeiten nach Überflutungen und Schlammlawinen weiter. Bis Donnerstagmorgen stieg der Zahl der Toten auf 59, der japanische TV-Sender NHK meldete sogar 62 Tote. 14 Menschen in der Region Kumamoto auf der südlichen Insel Kyushi werden noch vermisst. Der heftige Regen hatte am Wochenende begonnen.