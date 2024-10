Sturmtief Kirk bringt große Regenmengen und Sturmböen

In weiten Teilen Deutschlands bringt das Sturmtief "Kirk" ungemütliches Herbstwetter. Schon in der Nacht beginnt der stürmische Wind, in einem breiten Streifen vom Südwesten bis zur Mitte Deutschlands. Dabei wird es im Flachland verbreitet heftige Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde geben, auch schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde können dabei sein.