Auch in Bayern beeinträchtigten heftige Unwetter am Dienstag den Bahnverkehr. In Landshut stand in Teilen der Stadt das Wasser in den Straßen. Zahlreiche Bäume stürzten um, Keller liefen voll. Bei der Landshuter Feuerwehr gingen mehr als 600 Notrufe ein, wie ein Sprecher erklärte. Verletzt wurde offenbar niemand.