Am Dienstag hatten die Unwetter in weiten Teilen Deutschlands gewütet: Alleine in Frankfurt wurden laut Feuerwehr binnen zwei Stunden mehr als 600 Einsätze gemeldet. Die starken Regenfälle mit Niederschlägen von bis zu 45 Litern pro Quadratmeter in kürzester Zeit führten demnach zu vollgelaufenen Kellern und Garagen, überfluteten Unterführungen und Durchfahrten. Der Regen überschwemmte auch viele Straßen und schränkte den Verkehr ein, Bahnen und Busse kamen in manchen Stadtteilen zeitweise zum Erliegen.