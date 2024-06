Deutschland: Erst Tornado-Gefahr - dann kommt der Sommer

In Leipzig öffnet die Fanzone zur Fußball-Europameisterschaft wegen des erwarteten Unwetters später als geplant, wie die Stadt am Mittag mitgeteilt hatte. Der Einlass auf dem Augustusplatz in der Innenstadt sei sicherheitshalber auf 16 Uhr verschoben worden. Am Abend treffen in Leipzig die Niederlande und Frankreich aufeinander.