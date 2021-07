In der vergangenen Woche hatte ein Unwetter mit Starkregen eine Flut unter anderem in Rheinland-Pfalz ausgelöst. Die Zahl der Todesopfer stieg im am härtesten getroffenen Kreis Ahrweiler bis auf 125. Fast 42.000 Menschen sind von dem Unglück betroffen. Teile der Region haben noch immer weder Wasser noch Strom.