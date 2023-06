Autos bis zum Dach unter Wasser, vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen, Hagelkörner groß wie Ein-Euro-Münzen - Unwetter haben am Donnerstag in vielen Regionen für große Schäden gesorgt und die Feuerwehren in Atem gehalten, vor allem im Westen, in der Mitte und im Nordosten Deutschlands. Videos in sozialen Medien zeigen das Ausmaß der Überschwemmungen.