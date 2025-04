Unwetter in den USA: Mindestens 16 Tote bei heftigen Stürmen

Die Zahl der Todesopfer infolge von Unwetter im Mittleren Westen und Süden der USA ist auf mindestens 16 gestiegen. Selbst als der sintflutartige Regen aus einigen der am stärksten betroffenen Gebiete in Arkansas, Tennessee und Kentucky nachließ, stiegen die Wasserstände in einigen Gemeinden weiter an und überflutete Häuser, Geschäfte und Straßen.