Letztlich geht es darum, Muster zu durchbrechen und Sachen zu machen, die ich sonst - im Alltag - nicht tun würde. Es geht darum, sich selbst immer wieder herauszufordern und eben auch etwas zu entdecken. Nicht nur in der Natur, in der Umwelt, in der Landschaft - sondern auch an mir selbst: Zu was bin ich eigentlich fähig und wie fühlt es sich an, über diese Grenze hinauszugehen? Daran wachsen wir in der Regel."