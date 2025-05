Urlaub mit Fahrrad: Was den Ferien-Trend so attraktiv macht

Drei, zwei, eins: Drei Scheren zerschneiden feierlich ein weißes Band. In Bad Reichenhall erklingen Akkordeonklänge, Korken knallen. Die neue Wossa-Radroute ist eröffnet. Wossa - wie die Einheimischen zu Wasser sagen - heißt sie, weil es auf dem Weg jede Menge Flüsse und Seen zu erkunden gibt.

Immer mehr Menschen steigen aufs Rad

Reisen mit dem Rad liegen im Trend - nicht erst seit Corona . Was früher eine sportliche Nische war, ist heute ein beliebter Urlaubsstil: aktiv, klimafreundlich, naturnah. "Radtourismus boomt, vor allem im Radreiseland Deutschland", sagt Christian Tänzler, Tourismusvorstand beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC).

Unsere Radreiseanalyse zeigt: 37 Millionen Menschen in Deutschland, also mehr als die Hälfte aller Erwachsenen, nutzen das Rad im Urlaub und auf Tagesausflügen.

Ob spontane Tagestour oder mehrtägiges Abenteuer: Deutschland bietet flächendeckend Möglichkeiten. "Zehntausende Kilometer Radrouten verlaufen durchs ganze Land, da ist für alle was dabei", so Tänzler. Über 320 Radfernwege mit mehr als 100 Kilometern Länge führen entlang von Flüssen, durch Wälder, Berge oder historische Städte.

E-Bike verleiht neuen Antrieb

Marktanalysen zeigen: Im zweiten Jahr in Folge wurden in Deutschland 2024 mehr E-Bikes als herkömmliche Fahrräder verkauft. Insgesamt wird der Elektroradbestand mittlerweile auf über 15 Millionen geschätzt. Fast jede fünfte Person in Deutschland besitzt demnach ein E-Bike.