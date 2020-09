Pauschalurlauber können nach dem Corona-Krisenjahr auf günstige Preise 2021 hoffen. "Reisen an sich wird 2021 günstig sein", so Ingo Burmester, Zentraleuropa-Chef von "DER Touristik". Vor allem in Reisezielen, die nicht so gefragt seien, dürften die Kosten sinken. "Das werden wir an unsere Kunden weitergeben."