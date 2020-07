Das kleine Pütnitz hat große Tourismus-Pläne

Pütnitz ist Klein-Absurdistan inmitten großer Standard-Tourismusburgen. Ein Nostalgie-getränkter Abenteuerspielplatz für Groß und Klein, der von noch größeren Plänen in der Zukunft träumt. "Dieses Feeling, diese Mystik hier, verbunden mit 'nem bisschen Urlaub, 'nem bisschen Spaß. Ich weiß nicht, was man als Urlauber so gerne hätte, aber ich glaub' das hier ist der hochgeeignete Platz dafür", so Müller-Meinke.