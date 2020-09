Der Angeklagte im Sitzungssaal. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Im Prozess um einen mutmaßlichen Auftragsmord in Freiburg will das dortige Landgericht heute das Urteil verkünden. Angeklagt wegen Mordes ist ein 33 Jahre alter Mann. Dem Deutschen wird vorgeworfen, einen 24-Jährigen mit zwei Schüssen in den Kopf getötet zu haben.



Hintergrund der Tat im vergangenen Juli in einem Gewerbegebiet in Freiburg waren nach Angaben von Ermittlern Drogen- und Geldgeschäfte. Der Angeklagte gestand bereits, geschossen zu haben. Als Lohn für die Tat habe er von seinem Auftraggeber 50.000 Euro erhalten.